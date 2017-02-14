Ruhani ilk kez Körfez ülkelerine gidecek

Tahran'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek olan Ruhani'nin bir sonraki durağı, Kuveyt olacak. Ruhani'nin burada, kendisini davet eden Kuveyt Emiri Sabah el Ahmet el Cabir el Sabah ile görüşmesi bekleniyor.

ZİYARET, KUVEYTLİ BAKANIN İRAN TEMASLARINDAN SONRA GELDİ

Geçen ay Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el Halid el Sabah, eşine ender rastlanan bir girişimde bulunarak, Körfez ülkeleri ile İran arasında ‘diyalog temelinde' bir mesaj iletmek üzere Tahran'ı ziyaret etmişti. Ruhani, ocak ayında yaptığı açıklamada Kuveyt'in de dahil olduğu 10 Körfez ülkesinin Suudi Arabistan ve İran arasında arabuluculuk yapmak için kendilerine teklif götürdüğünü söylemişti.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke yönetimi, ‘Arap ülkelerin içişlerine karışmak için mezhepçiliği kullanmak' suçlamasında bulundukları İran ile mesafeli bir dış politika seyrediyor. İran bu suçlamaları reddediyor. Suudi Arabistan ve Bahreyn, 2016'nın Ocak ayında İran'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyururken, diğer çoğu Körfez Arap ülkesi de onlara katılmıştı. Ancak Umman uzun bir süredir Körfez ülkelerinin İran'a karşı mesafe koyma politikasına direniyor.