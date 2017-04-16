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Ruhani: İran füze programı için kimseden izin almayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın füze kapasitesini artırmak için kimseden izin almayacağını söyledi.

16.04.2017 - 06:37
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Ruhani: İran füze programı için kimseden izin almayacak

Reuters'te yer alan habere göre; İran Devlet Televizyonu’na konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ordusunu sadece ülkeyi savunmak için güçlendirdiklerini söyleyerek "Silahlı kuvvetleri güçlendirmek, uçak ve füze yapmak için hiç kimseden izin almayız" dedi.

"İRAN TEYAKKUZDA OLMALI"

Ruhani, İran'ın hiçbir zaman yayılmacı amaçları olmadığını, ancak karşı tarafın barış istememesine karşın İran'ın teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

ABD, İRAN'DAKİ SEÇİMLER NEDENİYLE TASARIYI ERTELEMİŞTİ

ABD Senatosu, İran'ın balistik füze denemelerine karşı yeni yaptırımlar koyan bir tasarıyı, İran'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri gerekçesiyle askıya almıştı.

İran, füze testlerinin nükleer anlaşma kapsamında olmadığını belirtiyor.

Ruhani: İran füze programı için kimseden izin almayacak

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