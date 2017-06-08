Ruhani ve Hamaney'den terör açıklaması

Ruhani saldırının İran’ı bir araya getirdiğini söyleyip "İran’ın terörizme karşı mücadelesine daha da odaklanacağını" kaydetti.

HAMANEY'DEN 'HAVAİ FİŞEK' BENZETMESİ

Hamaney ise saldırıları 'havai fişek' olarak tanımladı: “İran halkı yoluna devam ediyor. Bugünkü gibi havai fişeklerle oynamak (teröristlerin eylemlerinin çok alçakça olduğu anlamında) da halkımızın iradesini etkilemeyecek. Bunlar millet ve yetkililerimizin iradesini etkileyecek dereceden çok küçük. Bu olaylar şunu gösteriyor ki eğer İran İslam Cumhuriyeti ilk baştan bu fitnelerle mücadeleye odaklanmasaydı şu an ülkenin birçok bölgesinde bu gibi olaylarla uğraşmaktaydık. İnşaallah ki bunların şerrinden de kurtulacağız.”