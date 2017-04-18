Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran Ordu Günü münasebetiyle, başkent Tahran'daki Beheşti Zehra Yerleşkesi'nde düzenlenen kutlamalara katıldı. Ruhani burada yaptığı konuşmada, "Silahlı kuvvetlerin ülkenin ekonomisi konusundaki vesveseleri, onları sahip oldukları yüksek hedeflerinden uzaklaştırmaktadır." dedi.

ASLİ GÖREV HATIRLATMASI

Ekonomi alanındaki yersiz endişelerin komutanları ve silahlı kuvvetleri asli görevlerinden uzaklaştırabileceğini vurgulayan Ruhani, İran anayasasına göre silahlı kuvvetlerin, arama-kurtarma, eğitim, üretim ve imar konularında yardım görevlerinin olduğunu hatırlattı.

"EKONOMİYİ BİZE DEVREDİN"

Eski Devrim Muhafızları komutanı Muhsin Rızayi, bir süre önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin iyi yönetilmediğini öne sürerek "ekonomi yönetiminin Devrim Muhafızları'na devredilmesini" istemişti.

İran'ın ülke dışında çeşitli suikast, sabotaj ve askeri operasyonlarıyla ilişkilendirilen Devrim Muhafızları Ordusu, sahip olduğu askeri gücün yanı sıra elinde bulundurduğu iktisadi kurumlarla İran iç ve dış politikasını yönlendiriyor. Devrim Muhafızları, genel bütçeden ayrılan pay dışında ülke genelinde sahip olduğu ulaşım, enerji ve inşaat şirketlerinden de önemli gelir elde ediyor.