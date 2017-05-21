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Ruhani'den ilk seçim mesajı

İran'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani "Muhaliflerimin hükümetimi eleştirme hakkı saklıdır" dedi.

21.05.2017 - 10:13
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ruhani

Devlet televizyonu aracılığıyla halka seslenen Ruhani, ilk mesajında, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu ve kendine oy vermeyen muhaliflerine saygı göstereceği ifade etti.

"TÜM MUUHALİFLERİMİN HÜKÜMETİMİ ELEŞTİRME HAKKI SAKLIDIR"

Ruhani, "Seçimler bitti ve ben bugün tüm yurttaşların cumhurbaşkanıyım. Muhaliflerimin hükümetimi eleştirme hakkı saklıdır" diye konuştu.

"DÜNYAYLA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın karşılıklı saygı temelinde dünyayla ilişkilerini her zamankinden daha fazla geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ruhani, "Milletimiz, dünyayla barış ve dostluk içinde yaşamak istiyor. Ancak her türlü tehdit ve aşağılamayı da kabul etmeyecek. Halkımız, seçimlerle verdiği bu mesajının , tüm devletler, komşuları ve özellikle büyük dünya güçleri tarafından doğru bir şekilde duyulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

KOMŞU VE BÖLGE ÜLKELERİNE SESLENDİ

Ruhani, konuşmasında bölge ve komşu ülkelere de seslendi. Ruhani, "Seçimlerimiz, bölge ve komşu ülkelere, bölgedeki güvenliğin yabancı güçlerin varlığıyla değil demokrasinin güçlenmesi ve halkın oyuna saygı göstererek sağlanacağını göstermiş oldu" diye konuştu.

Ruhani, 19 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 57'sini alarak ikinci kez ülkenin cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde halkın yaklaşık yüzde 73'ü sandık başına gitti.

 

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