Ruhani'den Kuzey Irak açıklaması

İran’ın her zaman mazlum ülkelerin yanında yer aldığını savunan Ruhani, “İran, Irak, Suriye ve Türkiye’deki Kürtleri seviyoruz. Kürtlere bir baskı uygulanmasını istemiyoruz ancak yetkililer yaptıklarını hatanın bedelini ödemeli. Kürt halkı barışsever bir halk olarak ilerlemek istiyor. Buna da saygı duyuyoruz” dedi.

"ABD'NİN 20 YIL SÜRECEK DEAŞ PLANINI BOZDUK"

Rudaw’ın haberine göre, Ruhani kendi ülkesinde yaşayan Kürtlere ise şöyle seslendi:

“Yüzde yüz size güveniyoruz. Bölgedeki bazı siyasilerin yaptığı hataları size yüklemiyoruz. Çünkü sizler İran’ın büyük bir parçasını oluşturuyorsunuz. Fedakâr bir halksınız. İran halkı için Irak’a karşı durdunuz.”

DEAŞ’la savaşa da değinen Ruhani, “ABD, DEAŞ'ı 20 sene bölgede tutmak ve onu kullanmak istiyordu. Ancak İran Devrim Ordusu tüm planlamalarını alt üst edip, Irak, Suriye ve Lübnan’ı DEAŞ’tan kurtardı” diye konuştu.