Ruhani'den sert Trump açıklaması

ABD ile İran arasında yaşanan nükleer anlaşma gerilimi Ruhani'nin yaptığı açıklama ile tırmanacağa benziyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te varılmış olan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönünde basında yer alan iddialardan bir gün sonra, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konu ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"10 TRUMP BİLE GELSE ELİMİZDEN ALAMAZ"

Geçen cumartesi Tahran Üniversitesi'nde öğrencilere seslenen Ruhani, nükleer programla ilgili olarak "Geri dönülmez kazanımlar elde ettik. Değil Trump, on Trump gelse bunları elimizden alamaz" dedi.

ABD Başkanı Trump konu ile ilgili daha önceden "ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığı" gerekçesiyle sona erdirdiğini duyuracağını öne sürmüş ancak Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları yalanlamamıştı.





ABD-İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI