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Ruhani'den sert Trump açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, imzalanan nükleer anlaşmayı savundu, 10 Trump'ın dahi elde edilen kazanımları geri çeviremeyeceğini söyledi.

07.10.2017 - 14:41
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ABD ile İran arasında yaşanan nükleer anlaşma gerilimi Ruhani'nin yaptığı açıklama ile tırmanacağa benziyor.  ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te varılmış olan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönünde basında yer alan iddialardan bir gün sonra, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konu ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Ruhani'den sert Trump açıklaması

"10 TRUMP BİLE GELSE ELİMİZDEN ALAMAZ"

Geçen cumartesi Tahran Üniversitesi'nde öğrencilere seslenen Ruhani, nükleer programla ilgili olarak "Geri dönülmez kazanımlar elde ettik. Değil Trump, on Trump gelse bunları elimizden alamaz" dedi.

Ruhani'den sert Trump açıklaması

ABD Başkanı Trump konu ile ilgili daha önceden  "ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığı" gerekçesiyle sona erdirdiğini duyuracağını öne sürmüş ancak Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları yalanlamamıştı.

Ruhani'den sert Trump açıklaması

ABD-İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI

İran ile ABD dahil 6 ülke arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmada İran, uranyum zenginleştirmede kullanılacak olan santifrüj sayısını üçte iki oranında azaltmayı kabul etmiş, buna karşılık diğer ülkelere petrol ihrac etmesinin önünde engel teşkil eden yaptırımlar kaldırılmıştı.

Ruhani'den sert Trump açıklaması

 

 

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