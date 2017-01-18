Ruhani’den Suriye açıklaması

Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani; İran, Türkiye ve Rusya’nın Astana müzakereleri için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ruhani,“ Tüm çabamız Astana’nın Suriye’deki tüm sorunların çözümü için bir başlangıç olmasına, son adım olmamasına yöneliktir” dedi.



İran Cumhurbaşkanı , “İran, Türkiye ve Rusya birlikte Halep ve Suriye’de ateşkes sağlayabiliyorsa, bu mesele bu üç ülkenin etkin güç olduğu ve bu işi birlikte çözebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

"SAVAŞ YENİDEN ALEVLENMEDEN ATEŞKES KALICI HALE GETİRİLMELİ"

Suriye’de 5 yıl süren iç savaşın ardından ateşkes sağlanmasını olumlu bir adım olarak nitelendiren Ruhani, “ Savaş ateşi yeniden alevlenmeden, ateşkesi kalıcı hale getirmek için hepimiz çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

"TERÖRİSTLERİ DESTEKLEYEN ÜLKELER ASTANA'DA OLMAYACAK"

Astana’da yapılacak müzakerelerin geçmiştekilerden farklı olduğunu kaydeden Ruhani, “Bugüne kadar Suriye müzakereleri, ağırlıklı olarak yurtdışındaki muhalif gruplarla yapılıyordu. Ancak bu kez müzakereler sahnedeki gruplarla yapılacak. Bu yüzden gerçek ve ciddi müzakereler yapılabilir. Faaliyetleri yıkıcı olan ve teröristleri destekleyen bazı ülkeler Astana’da olmayacak” dedi.

"DEVLET BAŞKANI İÇİN HALK KARAR VERMELİ"

Suriye’de kimin devlet başkanı olacağına ancak Suriye halkının karar verebileceğini dile getiren Ruhani, “Kimse Suriye halkı adına karar alamaz. Bizler özgür bir seçim yapılması için şartları hazırlamalıyız, halkın oyu ve düşüncesi ne yönde olursa saygı göstermeliyiz” diye konuştu.