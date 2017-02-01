Ruhani'den Trump yorumu

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, canlı olarak katıldığı bir televizyon programında Trump'ın aldığı kararları eleştirdi.

"İNSANLARI AYIRMA GÜNÜ DEĞİL"

Son dönemlerde Trump'ın 7 ülkeye karşı uyguladığı vize sınırlamasıyla ilgili olarak "Gün insanları ayırma günü değildir." diye konuştu.

"AMERİKA'YA PAHALIYA MAL OLACAK"

Ruhani Trump'ı politikanın acemisi olarak nitelendirerek, "O politikaya daha çok yeni. Tamamen farklı bir dünyada. Politika onun için henüz çok yeni ve O birşeyleri öğrenene kadar Amerika'ya pahalıya mal olacak." ifadelerini kullandı.