taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.505
USD
3,7934
EURO
4,0898
ALTIN
147,27
PETR
55,5600

Ruhani'den Trump yorumu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump'ın vize sınırlama politikasını eleştirdi.

01.02.2017 - 10:59
  1. Haberler
  2. Dünya

e

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, canlı olarak katıldığı bir televizyon programında Trump'ın aldığı kararları eleştirdi.

"İNSANLARI AYIRMA GÜNÜ DEĞİL"

Son dönemlerde Trump'ın 7 ülkeye karşı uyguladığı vize sınırlamasıyla ilgili olarak "Gün insanları ayırma günü değildir." diye konuştu.

"AMERİKA'YA PAHALIYA MAL OLACAK"

Ruhani Trump'ı politikanın acemisi olarak nitelendirerek, "O politikaya daha çok yeni. Tamamen farklı bir dünyada. Politika onun için henüz çok yeni ve O birşeyleri öğrenene kadar Amerika'ya pahalıya mal olacak." ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

716
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

62
Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

759
Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

8
Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

189
CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı

CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı

100
Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı

Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM