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Ruhani'nin kardeşine mali suç tutuklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, finansal suçlara karıştığı suçlamasında hapishaneye gönderildi.

16.07.2017 - 15:35
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İran seçimleri öncesinde, Hasan Ruhani'nin özel danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun'un illegal işlere bulaştığında dair haberler medyada kendine yer bulmuştu.

FİNANSAL SUÇLARA KARIŞTI

Tasnim haber ajansının haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun, "mali suç" nedeniyle tutuklandı.

İran Yargı Sözcüsü Gholam-Hossein Mohseni Eje'i Pazar günü yaptığı haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve baş yardımcılarından biri olan Fereydoun'un Yargı tarafından düzenlenen kefaleti ödememesi üzerine hapishaneye gönderildiğini bildirdi.

Ruhani'nin kardeşine mali suç tutuklaması

FOTOĞRAF: Hüseyin Feridun

Bir dönem de Ayetullah Humeyni'nin güvenliğinden sorumlu olan Feridun, Karaj ve Nişapur'un bölge valisi olarak görev yapmıştı.

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