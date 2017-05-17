Ruhani'ye Reisi'den meydan okuma

İran'da cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü iki adayından biri olarak gösterilen muhafazakar kanadın adayı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenleyerek rakibi Hasan Ruhani'ye adeta meydan okudu.

Muhafazakarların diğer güçlü adayı Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf'ın seçimlerden çekilmesiyle daha da güçlenen Reisi, mitingde Ruhani'yi ağır sözlerle hedef aldı.





"İNKAR EDEMEYECEĞİN SÖZLER SÖYLEME"

Reisi, "Ruhani'ye nasihatte bulunuyorum. Yarın kasetini önünüze koyduğumuzda inkar edemeyeceğiniz sözler söylemeyin." diyerek Ruhani'yi adeta tehdit etti.

Reisi, hükümet oluşturmayı başarırsa onun lehine seçimlerden çekilen Bakır Galibaf'ı da kabinesinde görevlendireceğini ifade etti.

Dört adayın katıldığı 19 Mayıs'taki seçim yarışının mevcut cumhurbaşkanı Ruhani ve eski bir başsavcı olan Reisi arasında geçmesi bekleniyor.