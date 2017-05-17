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Ruhani'ye Reisi'den meydan okuma

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala İran'da adaylar arası rekabet kızışıyor.

17.05.2017 - 13:07
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İran'da cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü iki adayından biri olarak gösterilen muhafazakar kanadın adayı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenleyerek rakibi Hasan Ruhani'ye adeta meydan okudu.

Ruhani'ye Reisi'den meydan okuma

Muhafazakarların diğer güçlü adayı Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf'ın seçimlerden çekilmesiyle daha da güçlenen Reisi, mitingde Ruhani'yi ağır sözlerle hedef aldı.

Ruhani'ye Reisi'den meydan okuma

"İNKAR EDEMEYECEĞİN SÖZLER SÖYLEME"

Reisi, "Ruhani'ye nasihatte bulunuyorum. Yarın kasetini önünüze koyduğumuzda inkar edemeyeceğiniz sözler söylemeyin." diyerek Ruhani'yi adeta tehdit etti.

Ruhani'ye Reisi'den meydan okuma

Reisi, hükümet oluşturmayı başarırsa onun lehine seçimlerden çekilen Bakır Galibaf'ı da kabinesinde görevlendireceğini ifade etti.

Ruhani'ye Reisi'den meydan okuma

Dört adayın katıldığı 19 Mayıs'taki seçim yarışının mevcut cumhurbaşkanı Ruhani ve eski bir başsavcı olan Reisi arasında geçmesi bekleniyor.

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