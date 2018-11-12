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Ruhsal karmaşaya terapi molası

Günümüz modern yaşantısı, hayat telaşesi ve yaşam mücadelesi insanları yormakta ve bunaltmakta. Bu duruma çaresiyse ruhsal rahatlama.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 12:32..
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Kimimiz ruhsal rahatlığı farklı şekillerde arıyor. Kimileri kitap okuyarak kimileri aktiviteler yaparak kimileriyse hobilerle dinginliği sağlıyor. Bu duruma en kesin çözüm ise çeşitli terapilerden geçiyor. Ruhsal rahatlama insanoğlunun varlığından bu güne kadar uygulanırken spiritüel sistemlerse bunlardan yalnızca biri.

BİLİMSEL VE İLMİ METODLARIN UYGULANMASI

Spiritüel danışma profesyonel kişiiler tarafından bilimsel dayanaklar ve ilim geleneklerine göre uygulanan çeşitli seanslardan oluşuyor. Asım Yamak 8 yıldır bu işi uygulayan bir isim. Birikimlerini kitaplaştıran Yamak “Üzülme’ Çünkü ol der ve olur” kitabıyla takipçilerine ve dinginlik arayanlara bu birikimlerle sesleniyor.

Kitabın ön sözünde yer alan “Yaşadığınız şeyler sizi dibe çekse de korkmayın. Derin bir nefes alın ve gülümseyin. Evet evet gülümseyin! Neden mi? Hayat sizi ileriye fırlatmak için bir ok misali önce geriye çeker. Bu geriye çekilme dönemlerindeki inancınız ve verdiğiniz kararlar ilahi geleceğinizi inşa etme noktasında size yol gösterecek, ilerlemeniz için ışık tutacaktır” sözleri aslında kitabın bir özeti niteliğinde.

İçeriğindeki astrolojik, astronomik ve psikolojik terapi yöntemleri içinizlerdeki sıkıntılara ışık tutacak.

MODERN HASTALIKLARI ÖNLEME REHBERİ

Yalnızken bile sadece kendi kendinize uygulayabileceğiniz bu terapilerle ruhsal dinginliğinize katkı sağlayabileceksiniz.

Geçmiş dönemlerden bu güne gelen çok sayıdaki bilgilerden oluşan bu kitap, modern zamanların çaresiz olarak nitelendirdiği pek çok hastalık ve rahatsızlığa da neden sonuç bağlamı oluşturuyor. Diş ağrısından bağ ağrısına alzheimer’dan obezite ve kansere kadar bir çok rahatsızlığa ışık tutan bu kitap, beden ve ruhsal sağlığınıza katkı sağlayacak.

Üç ana bölümden oluşan “Üzülme’ Çünkü ol der ve olur” Aşk, bolluk ve bereket ile sağlık bilgileri bulunuyuor. Ayrıntılı bir şekilde işlenen konular hayat standardınızı bu üç ana unsur üzerinde yükseltebilmeyi vadediyor. Hermes yayınlarından çıkan bu kitaba, kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

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