Rum Meclisi 'Enosis' kararını iptal etti

Temsilciler Meclisi, Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) kararın Milli Eğitim Bakanlığa devredilmesine yönelik önerisini oyladı.
30 KABUL 20 RET OYU ÇIKTI
DİSİ'nin önerisine, 30 milletvekili kabul oyu verirken 20 milletvekili ret oyu kullandı.
Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı.
16 Şubat'ta Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak, masadan kalkmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının "Enosis referandumunun okullarda kutlanması" kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.
GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAYACAK
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Rum Meclisinin "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) referandumunun yıl dönümünde okullarında kutlanması" kararını iptal etmesinin ardından Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağını bildirdi.