Rum yönetimi Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını savunan Türkiye, Rumların doğalgaz arama çalışmalarına tepki gösterdi.

AB'DEN YARDIM İSTEDİLER

Türkiye'nin müdahalesiyle sondaj çalışmalarını durdurmak zorunda kalan Rumlar, soluğu Avrupa Birliği'nin kapısında aldı.

HAKLI OLAN TARAF TÜRKİYE

Türkiye hakkında küstah açıklamalar yaparak AB'den destek isteyen Rum yönetimi beklediğini aldı. Ancak tüm açıklamalara rağmen bu konuda Türkiye'nin tavrı net: Bölgedeki doğal kaynaklarda Kıbrıslı Türklerin de hakkı var, yok sayılamaz.

"AB ÜYESİ BİR ÜLKEYLE..."

Konuyla ilgili Avrupa Birliği'nden de Rumlara destek açıklaması geldi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, "Türkiye'nin komşusuyla iyi ilişkilerde bulunması gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeyle komşuluk ilişkilerine zarar verecek her türlü eylem, tehdit veya münakaşadan kaçınmalıdır." diyerek küstah bir açıklamaya imza attı.