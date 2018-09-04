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Rus araç üreticilerinin dolar kararı

Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile yedek parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 11:19..
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Sputnik'e verdiği röportajda, Rus otomobil üreticisi şirketlerin Türkiye ile parça ticaretinde Türk lirasıyla ödeme yapıp yapmadığı sorusu karşısında şunları söyledi:

YEREL PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN TİCARET

"Üreticilerimizin yerel para birimlerine geçip geçmediğini net olarak söylemem. Zira üreticilerimizin sayısı çok fazla. Fakat bir ay önce bir dizi meslektaşımızla yaptığımız görüşmelere göre üreticilerimiz yakın bir zamanda (yerel para birimleri üzerinden ticarete) geçmeye hazırlanıyordu."

Türk üretici şirketlerin şu anda ticarette yerel para birimlerine memnuniyetle geçtiğini söyleyen Manturov, "Yerel para birimlerine geçilmesi her zaman riskten korunmanıza yardımcı olur. Lira zayıfladı, ruble de biraz zayıf. (Yerel para birimlerine geçilmesi) bizim için rahat olacak." diye ekledi.

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