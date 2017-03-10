Rus askerlerinde PKK arması

Fotoğraflar Rus askerlerin eşliğindeki rejim güçleri, Menbiç'in batısındaki köylerin kontrolünü almak için bölgeye girdiği sırada çekildi.

TSK ve ÖSO, ABD destekli PKK/PYD kontrolündeki Menbiç’e doğru hareketlenmesi üzerine Menbiç Askeri Konseyi, ÖSO ile arasında tampon bölge kurmak için kentin batısını Suriye rejimine bırakmıştı.

Menbiç Askeri Konseyi, “Fırat Kalkanı'nın sürdüğü cephe hattında bulunan köyleri Suriye devletinin sınır muhafızlarına bırakmak üzere Rusya ile anlaştığımızı duyuruyoruz.” açıklamasını yapmıştı.