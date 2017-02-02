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Rus avukatın Hobbit hayatı

Hobbit olarak anılan avukat Yuri Alekseyev, günlerini tavşanı Petruşka ile geçiriyor.

02.02.2017 - 11:42
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayatını geride bırakarak beş yıl önce yeraltına inşa ettiği ‘oyuğa’ taşınan Rus avukat Yuri Alekseyev, evinin ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisindeki hobbitlerin evlerine benzemesi nedeniyle ‘Hobbit’ olarak anılmaya başladı.

Rus avukatın Hobbit hayatı

HAYATINI OYUKTA SÜRDÜRÜYOR

Alekseyev ise İngiliz edebiyatçı Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında’sıyla özdeşleştirilmek istiyor.

Rus avukatın Hobbit hayatı

''8 SAAT ÇALIŞANLARDA EVSİZ''

Tavşanı Petruşka’nın yalnız bırakmadığı Alekseyev, NTD’ye verdiği röportajda şunları söyledi: “Sokakta kalmış biri gibi yaşamaya başladım ve evsiz olduğumu düşündüm. Benim gibi bir sürü evsiz olmasına rağmen, insanların evsiz olduğunu kabul etmesi zor. Moskova’da 100 bin evsiz var. Başlarının üstünde bir çatı olması için günde 8 saat çalışanlar da bir bakıma evsiz. Zira bir yerler kiralayıp onlarda yaşıyorlar, ben de öyleyim. Bu yüzden de kendime ‘Bir evin olmadığı için sen de evsizsin’ dedim.”

Rus avukatın Hobbit hayatı

Rus avukatın Hobbit hayatı

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