'Rus ekonomisi artışa geçecek'

Birleşmiş Milletler, Asya ve Pasifik Okyanusu Ekonomi ve Sosyal Komisyonu’nunda yayınlanan raporda, yüksek petrol fiyatlarında geçen sene yaşanan yüzde 0.2’lik düşüşün ardından bu yıl yüzde 1.1’lik artış göstereceği belirtildi.

Raporda, “Aynı zamanda Pasifik Kıyıları’nın gelişmekte olan ekonomilerinde 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 5 ve yüzde 5.1’lik artış yaşanacak. Geçen sene artış yüzde 4.9 seviyesindeydi.

Düşük ekonomik artış bölgede küresel belirsizlikle karşı karşıya geliyor. Potansiyel olarak bu faktörler bölgesel artışın yüzde 1.2 oranında düşmesine neden olabilir.” denildi.