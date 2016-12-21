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Rus elçiyi öldüren katilin keşif görüntüsü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan 3 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.

21.12.2016 - 18:58
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RUS

Rusya'nın televizyon kanallarından Ren TV suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan 3 gün önce Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde keşif yaptığına ilişkin bir görüntü yayınladı.

ELÇİYİ SORDU

Haberde, suikastçının serginin açıldığı cuma günü salona girip Rus elçisini sorduğu iddia edildi. Pazartesi günü ise Karlov'un katıldığı resepsiyon düzenlenmişti.

Rus elçiyi öldüren katilin keşif görüntüsü VİDEO

Serginin koordinatörü Timur Özkan daha önce yaptığı konuşmada aynı iddiayı dile getirmişti. Özkan, “Cuma günü aynı salonda Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz Çankaya fotoğrafları isimli bir sergimiz vardı. Arkadaşlarımız söz konusu saldırganı Cuma günkü o sergide de görmüşler. Saldırıdan sonra hatırladılar. Dün geceki gibi aynı şekilde takım elbise ve polis rozeti ile gelmiş. Sergiye katılmış ve bir süre sonra oradan ayrılmış. Tabii ki kimse şüphelenmemiş. Tahminimiz; ya saldırı düzenleyeceği serginin tarihini karıştırdı ve orada Büyükelçiyi aradı ya da bilerek o gün gelip orada keşif yaptı” diye konuşmuştu.

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