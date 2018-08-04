Rusya'da sarhoş vaziyetteki bir kapkaççı, bir kadının çantasını çalmaya çalıştı. Çantasının çalınmasına müsade etmeyen kadın,hırsıza adeta dersini verdi.

HIRSIZIN ÜZERİNE ATLADI

Çantasının çalınmasını engellemek için hırsızın üzerine atlayan kadın, sarhoş haldeki kapkaççıyı yere yatırdı, ardından üzerine oturup etkisiz hale getirdi. Ellerini kollarını ve ayaklarına uyguladığı baskıyla adamı etkisiz hale getiren kadın, hırsızı yerde çığlıklar ve gözyaşları içerisinde bıraktı.

Rus kadın kapkaççıyı pişman etti VİDEO

POLİSLER ELİNDEN ZOR ALDI

Kadının yanındaki arkadaşları hemen polisleri aradı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis memurları, kadının üzerine oturduğu hırsızı gözaltına almakta güçlük çekti. Sebebi ise kadının polisler geldiğinde bile adama işkence etmeyi sürdürmesi oldu.

Bir süre sonra polisler tarafından götürülen adam gözaltına alınırken, sarhoş vaziyetteki hırsızın karakola gidene kadar acı içinde gözyaşı dökdüğü görüldü.