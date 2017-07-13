Rus liderin katillerinden hatıra pozu

Mahkeme, yargılanan 5 kişiden 1'ini Nemtsov cinayetinin faili olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırırken, diğer 4 sanık suça yardım ettikleri gerekçesiyle 11 ile 19 yıl arasında değişen sürelerde cezalar aldılar.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Sanıkların mahkeme salonundaki neşeli halleri dikkat çekerken, beş sanık salonda bulunan kameralara poz verdi. Nemtsov'un avukatları verilen cezalara karşılık dosyanın hasır altı edildiğini ve suikast talimatını veren isimlerin bulunamadığını söyledi.

BORIS NEMTSOV KİMDİR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sıkı karşıtlarından biri olarak bilinen liberal politikacı Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Kremlin yakınlarında bir köprünün üzerinde sırtından yediği dört kurşunla hayatını kaybetmişti. Nemtsov Putin'i, Rusya'yı otoriter bir rejimle yönetmekle eleştirmiş ve Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşı çıkmıştı. Nemtsov ayrıca Sovyetler Birliği sonrası dönemde, kapitalizme adapte olan Rusya'da öne çıkan figürlerden biri olarak biliniyordu.