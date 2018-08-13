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Rus medyası: Bağdadi ağır yaralı

Rus medyasında yer alan haberlere göre DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir El Bağdadi ağır yaralı.

İHA | 13.08.2018 - 20:54..
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Rus medyasına yabancı kaynaklardan sızdırılan bilgilerde El Bağdadi’nin aldığı ciddi yara sonucu yatalak olduğu bilgileri de yer aldı.

HAVA SALDIRISINDA YARALANDI

Bilginin devamında El Bağdadi’nin Irak Hava Kuvvetleri’nin DEAŞ’a yaptığı hava saldırıları sonucu yaralandığı, saldırıda çok sayıda militanın öldüğü de ifade edildi.

Rus medyası: Bağdadi ağır yaralı

SURİYE'DE SAKLANDIĞI İFADE EDİLMİŞTİ

Gerçek ismi İbrahim Abad İbrahim el-Badri olan El Bağdadi, ilk olarak Temmuz 2014’te DEAŞ’ın kurucusu ve lideri olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra bulunamayan El Bağdadi’nin yaşadığını ve Suriye’nin Hajin kentinde saklandığını Irak makamları Mayıs ayında bildirmişti.

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