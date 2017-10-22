taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Rus muhalif lider Navalny hapisten çıktı

Rusya'nın muhalif lideri olarak bilinen Alexei Navalny, serbest kaldı.

22.10.2017 - 10:53
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Rusya'da 12 Haziran günü gözaltına alınan muhalif siyasetçi Alexei Navalny, instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa göre hapisten çıktı.

TOPLANTI YASASINI İHLAL ETMİŞTİ

Rus mahkemesi 2 Ekim'de muhalif lider Alexei Navalny’ye izinsiz miting düzenlediği için 20 gün hapis cezası vermiş, Navalny toplantı yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

30 GÜN TUTUKLULUK KARARI ALINMIŞTI

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşıtlığıyla bilinen muhalif siyasetçi Navalny Mahkeme üyelerini yandaşlıkla suçlamış, “Daha önce de yasal bir gösteri için tutuklandım. Bu sefer de Putin’in doğum günü için bir çeşit hediye oldu. Tek söyleyebileceğim şey bu.”

Geçtiğimiz Haziran ayında Moskova’daki mahkeme, Rus muhalif lider Aleksey Navalniy hakkında yasadışı gösteri düzenlediği için 30 gün tutukluluk kararı çıkarmıştı.

İlginizi Çekebilir
Avrupa'da parçlanmanın ayak sesleri
Avrupa'da Katalonya'nın başlattığı bağımsızlık ateşi İtalya'ya sıçradı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde merkezden ayrılma referandumu var.
Slovenya'da halk sandık başında
5'i kadın 9 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı
Çin’de işsizlik oranı eylül ayı itibarıyla düştü
Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Veymin Çin’de işsizliğin yüzde 3,95 seviyesine indiğini açıkladı.
Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi
Katalonya İspanyol yönetiminin özerkliği askıya alma kararına sert tepki gösterdi, "Franco döneminden kalma bir uygulama" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

65
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

70
Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

206
Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

69
Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

31
Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

28
Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM