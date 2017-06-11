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Rus politikacıdan ŞİO'ya Türkiye önerisi

Vladimir Jirinovski, Türkiye'nin bir an önce Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye yapılmasını savundu.

11.06.2017 - 16:52
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Rus politikacıdan ŞİO'ya Türkiye önerisi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylanmasını yorumlayan Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye'nin üye olmasına ilişkin tartışmalara da değindi.

"TÜRKİYE, İRAN VE AFGANİSTAN..."

Jirinovski, "ŞİÖ'ye yeni üyeleri almak için çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. Bu bağlamda örgüte üye olmayı arzulayan Türkiye, İran ve Afganistan'ı birliğe dahil ederek bir an önce ŞİÖ'ü genişletmek lazım" dedi.

"ŞİO BİRLİKLERİ AFGANİSTAN'A YERLEŞSİN"

Jirinovski sözlerine şöyle devam etti: "Afganistan konusunda da anlaşabiliriz. Tüm yabancı askeri birlikler orayı terk etsin ve ŞİÖ polis birlikleri oraya yerleşsin. Belki böylece ülkede barış sağlayabiliriz. Çünkü 16 yıldır NATO ve ABD orada bir şey yapamadı, onlar ülkenin kalkınmasına da engel oluyor."

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Rus politikacıdan ŞİO'ya Türkiye önerisi

 

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