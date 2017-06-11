Rus politikacıdan ŞİO'ya Türkiye önerisi

Jirinovski sözlerine şöyle devam etti: "Afganistan konusunda da anlaşabiliriz. Tüm yabancı askeri birlikler orayı terk etsin ve ŞİÖ polis birlikleri oraya yerleşsin. Belki böylece ülkede barış sağlayabiliriz. Çünkü 16 yıldır NATO ve ABD orada bir şey yapamadı, onlar ülkenin kalkınmasına da engel oluyor."

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