Rus rublesi dolara yenik düştü

ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın aleyhine kurda dalgalanmalar meydana geldi.

SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ GERÇEKLEŞTİ

ABD'nin İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeni ile Rusya'ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımları sonrası Rus rublesi dolar karşısında bugün de düşüşüne engel olamadı.

RUSYA MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a gerilerken, Rusya Merkez Bankası bu duruma sessiz kalmadı. Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklamada, “Rus rublesinde yaşanan dalgalanmalar, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili. Elimizde söz konusu dalgalanmayı durduracak yeterli enstrümanlar bulunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de yüzde 1.2 değer kaybederek 2 bin 282 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2.3 düşüşle 1,072 puana indi.