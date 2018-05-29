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Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmayı anlatan belgeselde; Erdoğan'ın oyunu Batı'nın kurallarına göre oynamadığı belirtildi.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 07:14..
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Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki samimiyet; Rus medyasının da dikkatini çekti.

Batı'nın baskısına rağmen Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması, ülkede belgesellere konu oldu.

GOODBYE AMERİKA

Ülkede yayın yapan Zvezda kanalında "Recep Erdoğan Goodbye Amerika" isimli bir belgesel yayınlandı.

Ekrana gelen görüntülerde iki liderin samimiyetine dikkat çekildi.

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

KRİZ GERİDE KALDI

Gazeteci, istihbaratçı ve bazı siyaset bilimcilerinin de yorumlarda bulunduğu belgeselde; uçak krizinin ardından Erdoğan ile Putin'in arasının daha da iyi olduğu belirtildi.

OYUN BATI'NIN KURALLARINA GÖRE OYNANMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu artık Batı'nın kurallarına göre oynamak istemediğinin vurgulandığı belgesel yayınında, Türkiye'nin ABD'deki altın rezervini İngiltere'ye taşıdığı hatırlatılarak Türkiye'nin ABD'den uzaklaştığına dikkat çekildi.

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

ÜST ÜSTE GÖRÜŞMELER

Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in sadece 2017 yılında 8 kez yüz yüze, 20 kez ise telefonda görüştüğünü söyledi.

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

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