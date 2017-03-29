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Rus tüketiciler Gazprom'a borçlandı

Rus tüketicilerin Gazprom'a olan borcu, yüzde 6 oranında arttı.

29.03.2017 - 10:50
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Rus tüketicilerin 2016’da Gazprom’a olan borcunun %6 oranında artarak 161 milyar rubleye ulaştığını bildirdi.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, “2016 yılında ödenmemiş borç hacmi %6 oranında artarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 161 milyar rubleye ulaştı. Borcun %83’ünden fazlası halk ve elektrik enerjisi işletmeleri tarafından oluşturuldu” denildi.

27 BİN KİLOMETREDEN FAZLA BORU HATTI İNŞA EDİLDİ

2015 yılında Rus tüketicilerin borcu bir önceki yıla göre %19 oranında fazlaydı. Gazprom 2016 yılında 67 bölgenin doğalgaz dağıtımına 25 milyar ruble yatırım yaptı.

2005-2015 yıllarında Gazprom doğalgaz programının gerçekleşmesine toplam 270,2 milyar ruble yatırım yaptığını belirtti. 27 bin kilometreden fazla boru hattı inşa edildi.

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