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Rus turist bebeğini denizde doğurdu

İsmi açıklanmayan Rus turist, Mısır'ın Şarm El-Şeyh bölgesinde denize girdi. Denize giren kadın suda doğum gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 09:58..
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Mısır'ın Şarm El-Şeyh bölgesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Hamile Rus bir kadın denize girdiği sırada doğum yaptı.

BALKONDAKİ BİR ADAM OLAYA ŞAHİT OLDU

Genç kadının yardımına ise eşi ve yaşlı bir adam koştu. Hadia Hosny el Said isimli bir adam ise gördükleri karşısında şaşırsa da görüntüleri anbean kaydetti.

Rus turist bebeğini denizde doğurdu

BEBEĞİN VE ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Daily Mail gazetesinde yer alan haberde; yaşlı adamın suda doğum konusunda uzman bir doktor olduğu da belirtildi. Olay sonrası bebeğin ve annenin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Rus turist bebeğini denizde doğurdu

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