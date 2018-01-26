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Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

Rus uzmanlar, Almanya’nın Türkiye'ye askeri modernizasyonda yardım etmemesi durumunda dahi Türk ordusunun Afrin’deki 'Zeytin Dalı Harekatı'ından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 10:28..
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Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı operasyonun ardından Almanya'daki geçici hükümet, Türkiye'ye verilmiş Alman yapımı Leopard tanklarının yenilenmesi talebine ilişkin kararı dondurdu.

"ALMANYA'YI ETKİLER"

"Bu karar Türkiye'den çok Almanya'yı etkiler" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Doğu Araştırmaları Merkezi yöneticisi Andrey Volodin,"Türkiye sanayisinin gelişimini küçümsememek gerekiyor. Örneğin, şu anda devletin savunma sanayii kompleksleri, hiçbir problem yaşamadan ‘Sikorsky’ helikopter firması için motor üretebiliyor." ifadelerini kullandı ve Almanya'nın daha önce imzalanmış olan anlaşmadan vazgeçemeyeceğini belirtti.

Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

"ÇİN VE RUSYA'DAN ALIR"

Rus askeri uzman Vasili Kaşin de, Türkiye sanayisinde kayda değer şekilde gelişme olduğunu ve Ankara’nın şimdilik bazı askeri araçları kendi başına üretememesine rağmen ordusunu olması gerektiği şekilde destekleyebileceğini kaydetti.

Kaşin, "Türk yönetimi, elde edemediği teknoloji ve silah sistemlerini Çin ve Rusya’dan alacaktır. Ve şu anda bu gerçekleşiyor da." ifadelerini kullandı.

Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

Almanya'dan Türkiye'ye Leopard tankı ambargosu

Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

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