Ruslar buz tutan nehre girdi

Rusya'da her yıl gerçekleştirilen ayinler, bu sene de ilginç görüntülere sahne oldu. Rusya'da Hz İsa'nın vaftiz edilişini anmak için toplanan yüzlerce kişi, günahlarından arınmak için kendilerini buz gibi sulara attı.

DUANIN ARDINDAN NEHRE GİRDİLER

Buz tutan nehirlerde papazlar önce dua etti, ardından da yüzlerce kişiye günahlarından arınmaları için izin verdi.

PUTİN DE GÜNAHLARINDAN ARINMAK İÇİN NEHRE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin de buz tutan nehre girmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle ayinlere katılan Putin, Seliger gölündeki buzlu suya girdi." diye konuşmuştu.

Putin, günahlarından arınmak için buzlu suya girdi İZLE



SEÇİMLER ÖNCESİ RAKİPLERİNE MESAJ VERDİ

Rusya'da gerçekleşecek seçimler öncesinde Putin'in sağlığı ile ilgil birçok dedikodu dolaşıyordu. Günahlarından arınmak için buzlu suya giren Rusya Devlet Başkanı, böylece sağlığının yerinde olduğunu gösterme fırsatı da bulmuş oldu.