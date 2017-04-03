Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

30 Mart'ta Soçi'deki Roza Hutor kayak tesislerinde başlayan festivalin katılımcıları, aynı anda mayoyla kayak yapan kişi sayısı bakımından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
1.200 KİŞİ KAYDI
Festivalin organizatörleri, yaklaşık 1.200 kişinin aynı anda kaydığını ifade etti.
4 GÜN SÜRDÜ
Soçi'de bu yıl ikinci kez düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinin katılımcıları, 4 gün boyunca karın keyfini çıkardı.
20 BİN ZİYARETÇİ
Boogel Woogel dağ festivalinin bu yıl toplamda 20 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.