Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

Ünlü model Raudha Athif (21) Bangladeş'te kaldığı okul yurdunda eşarbıyla kendini asarak intihar etti.

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ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

Doğu ve Güneydoğu’da devam eden operasyonların Hakkâri ayağında bir hafta içerisinde ikinci kez LAW silahı ele geçirildi.