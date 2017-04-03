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Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

Rusya'nın Soçi kentinde ikincisi düzenlenen Boogel Woogel dağ festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

03.04.2017 - 08:38
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30 Mart'ta Soçi'deki Roza Hutor kayak tesislerinde başlayan festivalin katılımcıları, aynı anda mayoyla kayak yapan kişi sayısı bakımından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

1.200 KİŞİ KAYDI

Festivalin organizatörleri, yaklaşık 1.200 kişinin aynı anda kaydığını ifade etti.

Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

4 GÜN SÜRDÜ

Soçi'de bu yıl ikinci kez düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinin katılımcıları, 4 gün boyunca karın keyfini çıkardı.

Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

20 BİN ZİYARETÇİ

Boogel Woogel dağ festivalinin bu yıl toplamda 20 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

Ruslar mayolu kayakta rekor kırdı

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