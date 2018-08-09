Ruslar, Türklere vizenin kaldırılmasından yana

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiler her geçen gün daha iyiye gidiyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi, turizm sektörünü de memnun etti.

Tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan Rus turistler, otelleri doldurdu.

Türk turizmciler bu ilgiden oldukça memnun kalırken, Rus turizmciler de Türk turistleri ağırlamak istiyor.

TÜRKLERE VİZE KALKSIN

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkanı Sergey Şpilko, Türk vatandaşlarına uygulanan vize şartının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Şpilko, "Ben Rusya ile Türkiye arasındaki vizesiz rejimin iki taraflı olmasına çok istekli olan Rus endüstrisinin menfaatleri açısından söylüyorum. Biz vizelerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TURİST SAYISI 2 KATINA ÇIKAR

RST Başkanı vizelerin kaldırılmasıyla Türkiye’den Rusya’ya gelen turist sayısının bir yıl içinde en az iki katına çıkabileceği söyledi.

Şpilko, “Bence, bir yıl içinde bu sayı, 2017 yılındaki gibi 120 bin değil, yaklaşık olarak 350-400 bin turist olabilir. Gerçi, vize rejimi varken bile Türkiye’den ülkemize gelenlerin sayısı, umarım artacak ve bir yılda 200 bin turisti aşacak.

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN 5 ÜLKEDEN BİRİ

İleride vize rejiminin kaldırılması, 1-2 yıl içinde Türkiye’nin Rusya’ya en çok turist gönderen beş ülkeden biri konumuna geri dönmesine katkıda bulunacak.” dedi.