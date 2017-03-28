Russell Crowe göbek yaptı

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da objektiflere takılan Russell Crowe, siyah şortu ve tişört giyerek kilolarını saklamaya çalıştığı görüldü.

GÖBEĞİ BÜYÜDÜ

Saçlarını da kazıtan 52 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun, göbeği de dikkat çekti. Gladyatör filmindeki kaslı haliyle büyük beğeni toplayan Crowe için kaslı hali artık hayal oldu.

DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPIYOR

Giderek büyüyen göbeğinden bir türlü kurtulamayan dünyaca ünlü aktör, düzenli olarak spor yapmasına rağmen eski fit görüntüsünü tamamen kaybetti.