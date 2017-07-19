Rüştü Reçber'den eşine bikini uyarısı

Reçber çifti önceki gün özel plajlarında güneşlendi. Eski kaleci, görüntülendiklerini fark edince çocuklarıyla birlikte eve çıktı.

YANINA GÖNDERDİĞİ BİR KADIN ARKADAŞIYLA UYARDI

Yanına bir kadın arkadaşı gelen Işıl Reçber ise bikinili görüntü vermemek için arkadaşından şemsiyede asılı olan pareosunu istedi ve oturduğu yerde giydi. Işıl Reçber’in eşinden bikini uyarısı aldığı öğrenildi.

GEÇEN SENE DE CANKURTARANA BAŞVURMUŞTU

Geçen sezon da Bodrum’da eşi Rüştü Reçber’le tatil yapan Işıl Reçber, bikinili görüntü vermemek için ilginç bir yönteme başvurmuştu. Şezlongda güneşlenen medyatik güzel, fotoğraflarının çekildiği fark edince, plajda görevli cankurtarandan yardım istemişti.Asıl işini bırakan cankurtaran, görüntü alınmasını engellemek için Reçber’in önünde set kurmuştu.