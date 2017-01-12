Rusya, Astana sürecinden umutlu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmelerine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

ABD'nin, Suriye ile ilgili istikrarsız girişimlerine rağmen sağlanan ateşkesin sürdüğünü kaydeden Zaharova, "Durum fark edilir bir şekilde iyileşti ve ateşkese uyuluyor." dedi.

ASTANA SÜRECİ

Astana'da 23 Ocak'ta görüşmelerin yapılacağından yola çıkılarak gereken çalışmaların başlatıldığını anlatan Zaharova, "Bu toplantının Suriye krizinin çözümüne yönelik dönüm noktası olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Zaharova, Suriye görüşmeleri için aktif şekilde yürütülen hazırlıklar nedeniyle, toplantı tarihinin ileri alınabileceğini de söyledi.

RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN..

Katılımcılar, toplantının biçimi ve diğer detaylarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Astana'da Suriye rejimi ile muhaliflerin görüşmesi için gereken şartları titizlikle sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Zaharova, Türkiye'de güvenlik güçlerinin, saldırıyla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldığını ifade etti. Zaharova, "Moskova, bu olaya karışanların hepsinin bulunacağını ve cezalandırılacağını umuyor." dedi.