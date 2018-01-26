Rusya Ay misyonuna başlıyor

Misyonun amacı, Ay'ın kutuplarındaki regolitin, özellikle büyük ilgi kaynağı olan uzay menşeili uçucu bileşiklerin kimyasal terkibinin incelenmesi. Araçtaki cihazlar ayrıca Ay'ın plazma tozlu kutup ekzosferindeki süreçleri araştıracak.
ARACIN NEREYE İNECEĞİ BELİRLENDİ
Uzay Araştırmaları Enstitüsü yetkilisi İgor Mitrofanov, Rusya Bilimler Akademisi'nin uzay toplantısında, Rus aracın Ay'a iniş yerinin seçildiğini belirterek, "Bu yer, Boguslavsky Krater'in kuzeyinde bulunuyor. Yedek olarak Muncini Krater'inin güneybatısı değerlendiriliyor" dedi.