Rusya Ay misyonuna başlıyor

Güney Kore'de bir hastanede çıkan yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Beykoz'da bir restoranda yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

3

Soçi'de dünyaya Afrin mesajı verilecek

Suriye'de devam eden iç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde yapılacak Soçi Zirvesi'nin logosu belli oldu.