Rusya, Ay'da üs kuracak

Rogozin, Roscosmos Bilim ve Teknoloji Konseyi ile Rusya Bilimler Akademisi'nin Ay keşif programını iki hafta içinde sunacağını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; bu programdaki önerileri değerlendireceklerini kaydeden Rogozin, programda ne gibi değişiklikler yapılacağını belirtmedi ancak Rusya'nın Ay'da kalıcı üs kurma planlarının devam ettiğini ifade etti.

"ABD'NİN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ"

Rogozin, "Şu anda ABD'nin 1970'li yıllardaki hedefine kıyasla çok daha büyük bir hedefimiz var. Rusya, sadece Ay'a ayak basmamalı, orada tam teşekküllü bir üs kurmalı" dedi.

Daha önce Rusya'nın 2030-2035 yılları arasında bir Ay üssü kurmayı planladığı açıklanmıştı.