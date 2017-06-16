Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz

Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Rus uçaklarının Suriye'nin Rakka kenti yakınlarına yaptığı hava saldırısında ölmüş olabileceğini ve bu bilginin teyit edilmeye çalışıldığını duyurdu.
SALDIRI 28 MAYIS'TA YAPILDI
Rus haber ajanslarında yer alan ve savunma bakanlığı açıklamasına dayandırılan habere göre önde gelen DEAŞ liderlerinin toplantısını hedef alan hava saldırısı 28 Mayıs'ta yapıldı.
BAĞDADİ DE TOPLANTIDAYDI
RIA haber ajansında yer alan haberde, "Çeşitli kanallardan doğrulatılmaya çalışılan bilgiye göre hava saldırısında bertaraf edilen Ebu Bekir el Bağdadi de toplantıda bulunuyordu" denildi.