Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz

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Londra'da çok renkli dayanışma

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1 Düzce'de oğlunun balkondan attığı anne konuştu Çilimli ilçesi Yeni Vakıf köyünde şizofreni hastası oğlunun balkondan atması sonucu yaralanan 62 yaşındaki anne, taburcu edildi.

2 Twitter yenilendi Popüler sosyal medya ağı Twitter, iOS uygulaması ve internet sitesinde tasarımını yeniledi.

3 Hülya Avşar'dan dekolte açıklaması Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen iftar davetine katılan Hülya Avşar gece için tercih ettiği kıyafetiyle çok konuşuldu.

4 Koltuk altı kararmalarından patatesle kurtulun Koltuk altında oluşan kararmalardan kurtulmanın çaresi ise hemen hemen her gün kullandığımız bir sebzeden geçiyor.

5 Yunanistan ile borçluları el sıkıştı Yunanistan ile Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) oluşan kreditörler anlaşma sağladı.

6 Suriyeliler bayram için ülkesine dönüyor Ramazan Bayramı için Kilis'ten ülkesine geçen Suriyeli sayısı 10 bini aştı.