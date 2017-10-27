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Rusya balistik füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yer aldığı büyük çaplı bir tatbikat yaptığını duyurdu.

27.10.2017 - 11:51
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in dün akşam stratejik nükleer güç yönetimi tatbikatlarına katıldığını ve 4 adet balistik füze ateşlendiğini açıkladı.

Rusya balistik füze fırlattı

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin uçaklarının, Kuzey ve Pasifik Filosu'nun işbirliği üzerinde çalışıldı." ifadesini kullandı.

Rusya balistik füze fırlattı VİDEO

4 ADET BALİSTİK FÜZE ATEŞLEDİ

Peskov, Putin'in 4 adet balistik füze ateşlediğini belirtti. Plesetsk uzay üssünden "Topol" kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Aynı zamanda Pasifik Filosu'nun nükleer denizaltısından 2 adet balistik füze ve Kuzey Filo denizaltısından da bir adet füze fırlatıldı.

Savunma Bakanlığı, tatbikatların başarıyla geçtiğini belirtti.

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