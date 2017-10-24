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Rusya BM'deki Suriye tasarısını reddetti

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan tasarıyı veto etti.

24.10.2017 - 18:19
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Rusya BM'deki Suriye tasarısını reddetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi sivilleri hedef alarak katliamlara devam ediyor. Nisan ayında İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazı saldırısında masum çocuklar ve aileleri katledilmişti.

BM TASARISINA VETO

Klor gazı saldırısında ise çoğu çocuk 100 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya ise Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan tasarıyı veto etti.

Rusya BM'deki Suriye tasarısını reddetti

RUSYA TALEBİ KABUL ETMEDİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Konseydeki oylama öncesi, BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan ortak soruşturma misyonunun (JIM) görev süresinin uzatılmasını talep eden tasarının 7 Kasım'da oylanmasını istedi ancak Rusya'nın bu talebi kabul edilmedi.

TASARININ KABUL EDİLMESİ İÇİN DAİMİ ÜYELER VETO ETMEMELİ

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM misyonu JIM, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu. 17 Kasım'da görev süresi dolacak olan JIM, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin raporunu 26 Ekim'de BMGK'ya sunacak.

Rusya BM'deki Suriye tasarısını reddetti

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