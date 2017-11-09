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Rusya: CNN'i yasaklarız

Rusya, ABD'nin Rusya devletine ait video yayın içeriklerinin yasaklanmasına misilleme yapmaya hazırlanıyor.

09.11.2017 - 11:18
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Rus senatör İgor Morozov, ABD’nin Rusya devletine ait video içeriklerinin dağıtımcıların ağlarına dahil edilmesinin yasaklanabilmesine ilişkin bir bütçe taslağını onaylaması konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Rusya: CNN'i yasaklarız

"AYNI ŞEKİLDE KARILIK VERİRİZ"

ABD'yi tehdit eden Morozov, "Yasa kabul edilirse Rusya olarak ABD Kongresi’nin eylemlerine aynı şekilde karşılık veririz. CNN’e karşı Rusya’da bir bilgi temizliği ve dışlama uygulanır. CNN’i kablolu televizyon paketleri dahil her türlü yayın ağına dahil olmaktan men ederiz.” diye konuştu.

Rusya: CNN'i yasaklarız

TASLAK KABUL EDİLDİ

ABD’de, Rusya devletine ait video içeriklerinin dağıtımcıların ağlarına dahil edilmesinin yasaklanabilmesine ilişkin bir bütçe taslağı kabul edildi. Taslakta Rusya’ya bağlı herhangi bir televizyon kanalının yayın yapmasına izin verilmemesi öngörülüyor.

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