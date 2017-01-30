Rusya DEAŞ hedeflerini vurdu

Rusya'daki üslerinden kalkan 6 Tu-22 bombardıman uçağı, Deyr ez Zor'daki operasyonda IŞİD'e ait iki komuta noktası, silah depoları, çok sayıda askeri teçhizat ve militanı imha etti.

DEAŞ HEDEFLERİ BOMBALANDI

Hmeymim Üssü'nden havalanan Su-30 ve Su-35 savaş uçakları, operasyona katılan Tu-22'lere eşlik ederek hava koruması sağladı.

Rus jetleri, Suriye'deki görevlerini tamamladıktan sonra Rusya'daki üslerine geri döndü.

10 GÜN İÇİNDE 5 BOMBARDIMAN

Rusya, Deyr ez Zor'daki IŞİD hedeflerini son 10 gün içinde 5. kez vurdu. Rus jetleri daha önce 21, 23, 24 ve 25 Ocak'ta operasyon düzenlemişti.

