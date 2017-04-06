Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Mike Pence'in geçtiğimiz gün Moskova ve Şam'ın, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etme yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin açıklama yaparak Rusya'yı hedef almıştı. Bu sözlere Moskova'dan cevap geldi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahlanma Kontrol Dairesi Başkanı Mikhail Ulyanov, bugün bir açıklama yaptı. 2014 yılının ortalarına doğru Suriye'den tüm kimyasal silahları, ABD'nin yardımıyla çıkarıldığı hatırlattı.

"ABD'NİN YETERSİZ BİLGİSİYLE UĞRAŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Ulyanov, "Pence'in 2013 tarihli Suriye'nin kimyasal silahlarını imha anlaşmasının uygulanmadığını söylemesi için bir gerekçe yok. ABD'nin iki numaralı ismi için kötü ifadeler kullanmak istemem ancak sorumsuzluğun yanı sıra konu hakkında yetersiz bilgiyle uğraşmak durumunda kalıyoruz. ABD'deki yeni yönetim, çok kısa süre önce politikalarını gözden geçirmeye başladı. Umuyorum ki, bu süreç tamamlandığında, yetkili isimlerin değerlendirmeleri daha kesin olacaktır."