Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Ortadoğu’da milli veya mezhebi özelliklere göre yeni çatışmaların yaratılmasını yanlış bulduklarını söyledi.

"TOPRAK BÜTÜNÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile bir araya gelen Lavrov, ”Irak’ın hükümlülüğünü ve toprak bütünlüğünü, tüm sorunların tüm milli, mezhebi ve siyasi grupların çıkarlarını göz önünde bulundurarak çözmesini desteklediğimizi tekrar dile getirmek istiyorum” dedi.

Durum normal haline döndükçe, bölgenin çeşitli kısımlarında siyasi süreç ilerledikçe yeni çatışmaların oluşturulmasının önlenmesinin ve eski milli ve mezhebi sorunların giderilmesinin önemini savunan Bakan Lavrov, ”Uluslararası terörizmin Irak ve Suriye’de tamamen yenilmesi açısından bu aşamada Rusya, Irak, Suriye ve dünya topluluğu olarak önümüze çıkan hedefleri ele almak isterim” dedi.