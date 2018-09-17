Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya'da Rossiya 1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dolarının yerine alternatif arayan ülkelerin çoğaldığını söyledi.

"SİSTEM SALLANIYOR" Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde Amerikan dolarına alternatif arayan ülkelerin giderek arttığını ifade eden Peskov, "ABD güveni sarsmaya başlayan adımlar attı" dedi.

Ülkelerin gerçeğini gördüğünü belirten Rus yetkili ,"Sadece Doğu'da değil, Avrupa'da da ABD dolarına bağımlılığı nasıl minimize edebileceklerini düşünmeye başlayan ülkelerin sayısı gidere artıyor. Onlar birden şunu anladı, a) bu mümkün, b) bunu yapmak lazım ve c) yapabilen canını kurtarsın ve bunu en kısa zamanda yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Sallanan sistemin yerine yeni bir mihveri koymak hiç de kolay bir iş değil. Ama alternatif arayışının başlaması bir gerçek" diye kaydetti.