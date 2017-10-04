Rusya: El Nusra'nın lideri ağır yaralı

Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashekov, Rusya askeri istihbaratının Mohammed el-Golani'de dahil olmak üzere Nusra cephesi liderlerinin 3 Ekim'de yapacağı toplantının yerini ve zamanını açığa çıkarmasının ardından hava saldırılarının düzenlendiğini açıkladı.

EL NUSRA LİDERİNİN DURUMU KRİTİK

Konashenkov, "Birkaç bağımsız kaynaktan aldığımız bilgilere göre, saldırılardan dolayı Nusra Cephesi lideri Muhammad el-Golani birçok şarapnel yarası aldı ve bir kolunu kaybetti, durumu kritik." dedi.

Konashenkov ayrıca hava saldırısında yaklaşık 50 muhafızla birlikte 12 Nusra Cephesi saha komutanının öldürüldüğünü belirtti.