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Rusya Erbil'den çıkıyor

IKBY'de yaşanan kaos ortamı Rusya'dan da karşılık buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Erbil Başkonsolosluğunun kapatılabileceğini açıkladı.

17.10.2017 - 14:33
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Rusya Erbil'den çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Rus başkonsolosluğunu tahliye etmeye yönelik planları olduğunu, ancak bu yönde bir kararın olayların gidişatına bağlı olarak alınacağını söyledi.

"KRİZLERE YÖNELİK PLANLARIMIZ VAR"

Gazetecilerin Irak'taki gelişmeler çerçevesinde Erbil'deki Rusya Başkonsolosluğu'nun tahliye edilmesinin düşünülüp düşünülmediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Bogdanov "Tüm büyükelçiliklerimiz, yurtdışı temsilciliklerimiz ve konsolosluklarımızın her türlü olay, olağanüstü durum, silahlı kriz ve insan kaynaklı felaketlere yönelik planları var" dedi.

Rusya Erbil'den çıkıyor

"TAHLİYE PLANI VAR"

Planların duruma göre uyarlandığını belirten Bogdanov "Gerektiği takdirde bu planlar kısmen ya da tamamen uygulamaya geçirilecektir. Belirli bir durum veya olayın gidişatına göre, tahliyeye yönelik kararlar alınır" sözleriyle devam etti.

Bogdanov, her şeyin bölgedeki durum ve Irak yönetiminin alacağı kararlara bağlı olduğunu da vurguladı. Bağdat ve IKBY arasındaki kriz, 25 Eylül'de IKBY'nin düzenlendiği bağımsızlık referandumunun ardından tırmanmıştı.

Rusya Erbil'den çıkıyor

IKBY YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR

Tartışmalı referanduma bir çok Avrupa ülkesi karşı çıkmış, yeniden düşünülmesi için çağrıda bulunulmuştu. Ancak tüm çağrılara rağmen kulak asmamakta ısrarcı olan Barzani bağımsızlık referandumunu hukuksuz bir biçimde gerçekleştirmiş, sözde bağımsızlığı ilan etmişti.

Rusya Erbil'den çıkıyor

Dünden itibaren Irak Merkezi Hükümeti tarafından Kerkük ile başlatılan operasyonlar neticesinde önce Almanlar peşmergeye eğitim vermeyi durduracaklarını açıklamış şimdi de Ruslar Erbil'den çekileceğini beyan etmişti.

Irak hükumetinin uyguladığı bu süpürme politikası hüküki zeminde hak arama mücadelesi olarak görülüyor.

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