Rusya Gürcistan üyeliğine karşı çıktı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Gürcistan’ın NATO’ya üyelik süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürcistan'ın üyelik sürecini değerlendiren Başbakan Dimitri Medvedev, Gürcistan üyeliğinin felaketle sonuçlanabileceğini aktardı.

ÇATIŞMA ORTAMI OLUŞACAĞINI SÖYLEDİLER

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi’nde Gürcistan’ı NATO’ya katma niyetlerinin olduğunu söylemiş fakat tam katılım tarihi için net bir tarih vermemişti. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı bunun bir provokasyon olduğunu savunan açıklama yapmıştı. Başbakan Medvedev de, Gürcistan’ın NATO’ya katılmasının büyük bir çatışma ortamına ve provokasyona dönüşebileceğini söyledi.

"FELAKETLE SONUÇLANABİLİR"

Gürcistan’ın NATO’ya katılım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Medvedev, “Böyle bir girişim korkunç bir çatışmaya neden olabilir. Açıkçası Gürcistan’ın NATO üyeliği felaketle sonuçlanabilir” dedi.

"RUSYA OLARAK SAVAŞI BİZ DURDURDUK"

Devamında da konuşan Medvedev, “2008 yılında Gürcistan - Güney Osetya Savaşı kaçınılmazdı. Rusya olarak savaşı burada biz durdurduk.”

Geçtiğimiz Çarşamba günü Gürcistan’da NATO destekli Noble Partner 2018 tatbikatı başlamış, Rusya tatbikatı kınamıştı. Türkiye dahil 13 ülkenin katıldığı “Noble Partner 2018” tatbikatı 15 Ağustos'ta son bulacak. ifadelerini kullandı.