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Rusya: İdlib’te sabrımız taşıyor

Soçi görüşmelerinin yapılmasından sonra Rusya medyasına röportaj veren Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev İdlib konusunda sabırlarının taştığını söyledi.

İHA | 01.08.2018 - 11:22..
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Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, İdlib’te bazı grupların teslim olmamasını ve şiddetin devam etmesi konusunda yorum yaptı.

Lavrentiev, “Suriye’nin güneyinde teröristlerin çoğu etkisiz hale getirildi. Bu bölgelerde artık İran güçlerine ihtiyaç yok. Şuan İsrail ile Suriye güçlerinin karşı karşıya olduğu Golan tepeleri ve Ürdün sınırında da aynı durum geçerli. Şuan teslim olmayan grupların bulunduğu tek nokta İdlib şehri. Burada çok karmaşık bir durum var. Burayı herkesin istediği gibi ortada bırakmak imkansız. Çünkü burada orta derecede ılımlı muhalif gruplarında olduğu ve istikrarsızlığa yol açan birçok radikal unsur bulunuyor. Ilımlı muhalifler radikal gruplardan kurtulmaya çalışmalılar. Biz bu yüzden kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz.” dedi.

Rusya: İdlib’te sabrımız taşıyor

"ARTIK SABRIMIZ TAŞIYOR"

Lavrentiev, İdlib’te ki son durumu aktardığı cümlelerinde, “Biz ılımlı muhalefete yardımcı olmak istediğimizi söylüyoruz. İdlib’te kansız bir geçiş olacak mı? Bana öyle geliyor ki, Humus ve Doğu Guta’da kullanılan yöntemler İdlib’te pozitif olarak kullanılabilir. Fakat İdlib’te gerçekleştirilecek her türlü saldırı ve provokasyon çok sert bir şekilde bastırılacaktır. Çünkü Rus sabrı da patlayabilir.” ifadelerinde bulundu.

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