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Rusya ile domates krizi çözüldü

Rusya ile domates krizi çözüldü, Rus kaynaklar 1 kasım itibariyle ithalatın başlayacağını açıkladı.

27.10.2017 - 13:58
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Rus hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı. Yayınlanan kararnameye göre Rus hükümeti, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türk domatesi ithalatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlamasını onayladı.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ'DEN AÇIKLAMA

Ekonomi Bakanı Rusya'ya ithali yasak tarım ürünleri ile ilgii gelinen noktayı "bu ürünlerle ilgili Türkiye'den şirket tespitinin kabul edilemeyeceğini altını çizerek söyledik. Muhtemelen onlar da bunu iyi anladılar. Patlıcan, nar ve domatesin 1 Kasım itibarıyla yüklemesi başlayacak. Bir problem olacağını zannetmiyorum." diyerek belirtmişti.

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