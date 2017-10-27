Rusya ile domates krizi çözüldü

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ'DEN AÇIKLAMA

Ekonomi Bakanı Rusya'ya ithali yasak tarım ürünleri ile ilgii gelinen noktayı "bu ürünlerle ilgili Türkiye'den şirket tespitinin kabul edilemeyeceğini altını çizerek söyledik. Muhtemelen onlar da bunu iyi anladılar. Patlıcan, nar ve domatesin 1 Kasım itibarıyla yüklemesi başlayacak. Bir problem olacağını zannetmiyorum." diyerek belirtmişti.